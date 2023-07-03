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НовостиОбщество3 июля 2023 9:11

РНКБ реализовал прием электронных сертификатов для социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями

Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации
Электронный сертификат работает как банковская карта

Электронный сертификат работает как банковская карта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер социальной поддержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации. Проект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата».

Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счёт средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы «Мир» любого российского банка.

Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации".

- Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы, - говорит заместитель Председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее.

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