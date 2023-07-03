В Краснодаре на фестивале документального кино покажут 15 фильмов о героях СВО

Фестиваль пройдет в Краснодаре с 12 по 14 июля Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре на международном фестивале документального кино покажут 15 фильмов о героях СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Мероприятие «RT.Док: Время героев» пройдет в краевом центре с 12 по 14 июля.

Кинопоказ стартует в краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко с премьеры режиссера Клима Поплавского из цикла «Военкоры». В фильме рассказывается о работе российских журналистов в зоне боевых действий.

В дни фестиваля состоится просмотр документального кино: «Министерство биологической войны», «Призраки. Солдаты забытой войны», «Морпехи. Сильные духом», «Донбасс. Поэтому я здесь», «Я живой», «Донбасс 2022», «Освобождение», «Когда мы были на войне», «Крылья».

На открытии фестиваля выступит рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа». Кроме кинопоказа, на фестивале организуют встречи и обсуждения с создателями фильмов, открытые лекции и круглые столы. Уточняется, что для посещения мероприятий необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

Организатором международного фестиваля выступает телеканал RT. Кроме Краснодара, кинопоказ также организуют в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге, Волгограде, Курске и Грозном.