Кубань вошла в тройку лучших регионов России по качеству дорог Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань вошла в тройку лучших регионов России по качеству дорог. Рейтинг состоянии трасс приводится в исследовании «РИА Новости».

Так, в Краснодарском крае по итогам 2022 года доля дорог, соответствующих нормам, составляет 84,9%. Показатель плотности трасс с твердым покрытием превышает 477 км на 1000 кв. км территории.

Соседняя Адыгея занимает седьмое место по качеству дорог. В регионе доля трасс, соответствующих установленным нормам, составляет 76,2%.

Отмечается, что в стране только более 50% автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям.

«В 41 регионе страны доля качественных трасс выше, в 44 субъектах Федерации — ниже», – говорят эксперты.

Первое место в рейтинге занимает Москва с показателем 97,6%. На последней позиции находится Архангельская область, в которой нормам соответствуют только 13,3% дорог.