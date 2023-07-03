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НовостиОбщество3 июля 2023 10:13

На Кубани по нацпроекту обновят 14 музеев

В учреждениях установят современную технику
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани по нацпроекту обновят 14 музеев Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по нацпроекту обновят 14 музеев Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани обновят 14 музеев. В учреждениях по нацпроекту «Культура» установят современную технику. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всего на закупку техники в регионе направят около 30 млн рублей. Так, в Славянском историко-краеведческом музее уже установили мультимедийное оборудование.

«Теперь экскурсии для посетителей будут дополнены виртуальной составляющей с помощью интерактивных устройств, аудиогидов», – отметила замглавы региона.

Оборудование помогает при проведении экскурсий для больших групп и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, его используют в научных целях. Так, новые технологи позволяют работать с базой Государственного каталога Музейного фонда России.

Всего в крае за последние пять лет отремонтировали и отреставрировали 22 музея.