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НовостиОбщество3 июля 2023 10:35

Морская вода в Сочи соответствует санитарным нормам

Роспотребнадозор провел 160 проб
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.

Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи море соответствует всем санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора провели уже более 2000 анализов воды с начала 2023 года.

«Свыше 160 из них – за последнюю неделю июня. Согласно санитарным правилам, отбор производится на расстоянии десяти метров от береговой линии», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в лабораториях пробы исследовали на физико-химические и бактериологические показатели. Все они соответствуют санитарным требованиям. Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.