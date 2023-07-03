Морская вода в Сочи соответствует санитарным нормам

Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи море соответствует всем санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора провели уже более 2000 анализов воды с начала 2023 года.

«Свыше 160 из них – за последнюю неделю июня. Согласно санитарным правилам, отбор производится на расстоянии десяти метров от береговой линии», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в лабораториях пробы исследовали на физико-химические и бактериологические показатели. Все они соответствуют санитарным требованиям. Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.