Морская вода в Сочи соответствует санитарным нормам

Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.
Фото: Олег УМАРОВ
В Сочи море соответствует всем санитарным нормам. Специалисты Роспотребнадзора провели уже более 2000 анализов воды с начала 2023 года.
«Свыше 160 из них – за последнюю неделю июня. Согласно санитарным правилам, отбор производится на расстоянии десяти метров от береговой линии», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.
Как удалось узнать «КП»-Кубань», в лабораториях пробы исследовали на физико-химические и бактериологические показатели. Все они соответствуют санитарным требованиям. Специалисты берут образцы морской воды каждые 10 дней.