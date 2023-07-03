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НовостиОбщество3 июля 2023 10:39

В Сочи обещают теплую и солнечную погоду до 7 июля

На выходных могут пойти дожди
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В горных районах температура воздуха составит +34 градусов.

В горных районах температура воздуха составит +34 градусов.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи всю неделю обещают теплую и солнечную погоду. С 3 июля до 7 июля на курорте будет +28 градусов. Но, как сообщают синоптики, на выходных могут пойти дожди.

«В горных районах температура воздуха составит +34 градусов. В некоторых местах показатели термометра могут достичь отметки 36 градусов выше нуля. С пятницы по воскресенье возможны дожди», - рассказали в пресс-службе местного гидрометцентра.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», Черное море на курорте прогреется до +24 градусов.