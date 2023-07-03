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НовостиОбщество3 июля 2023 10:47

Молодые патриоты из Сочи приняли участие в региональном слете «Юнармии»

Это был девятый слет
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На курорте насчитывается около 2500 юнармейцев, действуют 47 отрядов.

На курорте насчитывается около 2500 юнармейцев, действуют 47 отрядов.

В Краснодаре прошел девятый слет «Юнармии». Молодые патриоты из Сочи также приняли участие в мероприятии. Начальник регштаба Николай Капранов рассказал о деятельности движения и предложил стратегию дальнейшего развития.

«На курорте насчитывается около 2500 юнармейцев, действуют 47 отрядов. Представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, являются участниками волонтерского движения», – рассказал начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов.

Стоит отметить, что отделение «Юнармии» Сочи вошло в тройку лидеров по Краснодарскому краю.