Мужчина незаконно выловил более 1600 рыб Фото: пресс-служба краснодарского ЛУ МВД на транспорте

Браконьер порыбачил на 900 тысяч рублей на Краснодарском водохранилище. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Так, 63-летний житель Адыгеи рыбачил на металлической лодке с подвесным мотором и лесковой сетью в водах Краснодарского водохранилища. Всего он выловил свыше 1600 рыб, в том числе чехонь, густеру, леща, рыбца, плотву, сома, судака, щуку, жереха, карася и окуня.

«Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 900 тысяч рублей. Лодка, рыболовные снасти вместе с уловом изъяты на период проверки по данному факту», – сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Тем временем на подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».