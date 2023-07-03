Занятия для школьников пройдут с 3 по 7 июля Фото: krd.ru

В Краснодаре открылся ежегодный медиалагерь для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Его посетят 20 учеников 8–9-х классов, которые активно участвовали во внеклассной жизни и на уроках литературы.

Так, с 3 по 7 июля школьники узнают основы фотодела, побывают в роли корреспондентов газеты и телеведущих, выйдут в радиоэфир и изучат методы ведения соцсетей.

На первом занятии школьники поработали с профессиональными фотоаппаратами и узнали, что можно делать хорошие снимки в том числе с помощью телефонов.

«Мы подготовили для ребят насыщенную программу. Для них это — уникальная возможность увидеть фабрику по освещению событий, производству мультижанровых медиаматериалов, которые жители читают, слушают и смотрят ежедневно», – отметил директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев.