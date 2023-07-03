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НовостиОбщество3 июля 2023 11:44

В центре Краснодара семь улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада

На месте работает аварийная бригада

В центре Краснодара семь улиц временно остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ХБК-310» и 10 трансформаторных подстанций, – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Свободной, 1-й проезд Стасова, 2-й проезд Стасова, Ставропольской. Без электроэнергии остаются улицы Старокубанская, Бургасская и Новая.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.