Женщину, которая бродила голой по парку «Краснодар», могут оштрафовать за хулиганство

Женщину заметили посетители парка Фото: t.me/mvd23krasnodar

Женщину, бродившую голой по парку «Краснодар», могут оштрафовать за хулиганство. Полиция организовала проверку.

Разгуливавшую без одежды женщину заметили посетители парка «Краснодар». Она свободно шла по территории и не реагировала на замечания прохожих.

В настоящее время полиция устанавливает личность женщины.

«На основании выявленной в сети Интернет информации, полицией Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность гражданки, а ее действиям дана правовая оценка», – сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Теперь женщина заплатит штраф либо проведет 15 суток под арестом.