Мэрия Сочи обработала около 34 тысячи обращений от местных жителей

Еженедельно мэр Сочи встречается с местными жителями на сходах и личных приемах.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на планерке с руководителями городских служб обсудил эффективность работы с обращениями граждан.

"Прямой диалог с населением – это главная моя задача как руководителя города и всей моей команды. Сегодня любой звонок, письмо в администрацию, поручения на сходах и личных приемах, сообщения сочинцев и гостей нашего города в социальных сетях не должны оставаться без внимания – все их берем на контроль. Такая система взаимодействия помогает собрать воедино все предложения и вопросы, которые сегодня интересуют наших жителей, оперативно дать ответ", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

С начала года мэрия обработала почти 34 тысячи обращений. Письменных стало меньше, а вот в сети интернет, наоборот, возросло в три раза за счет сокращения сроков получения ответа. ЖКХ, архитектура, транспорт, дороги и благоустройство волнуют сочинцев чаще всего. Именно на них все службы сосредоточили усилия, направляя на модернизацию больше бюджетных средств. В приоритете - развитие социальной сферы.

Еженедельно мэр Сочи встречается с местными жителями на сходах и личных приемах. График формируется ежемесячно.

"Звоню нашим жителям, чтобы лично убедиться, что их вопрос решен в положительную сторону", - заключил Алексей Копайгородский.