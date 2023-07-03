В Анапе погибла 91-летняя женщина, выпав из окна своей квартиры

Будут установлены все обстоятельства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе погибла 91-летняя женщина. По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры. Женщина жила на втором этаже. Следователи начали разбираться в обстоятельствах произошедшего.

"Территориальным следственным отделом краевого управления СКР по факту гибели 91-летней жительницы города Анапы проводится доследственная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.