Аналитики отмечают снижение количества спам-звонков

Как показала статистика, количество спам-звонков абонентам МТС за январь-май этого года сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего за первые пять месяцев 2023 года в общей сложности абонентам МТС поступило 123 млн спам-звонков, за такой же период 2022 года их количество достигло 295 млн звонков, в январе-мае 2021 года - 219 млн.

Такую тенденцию аналитики Future Crew МТС RED объясняют наращиванием усилий МТС по блокировке нежелательных звонков абонентам и ростом спроса абонентов МТС на премиальную подписку, которая обеспечивает повышенный уровень защиты от спам-звонков.

При этом средняя длительность «мусорных» звонков по сравнению с 2022 годом выросла на 67%: с 22 секунд в январе-мае прошлого года до 33 секунд в январе-мае текущего. Если говорить о ежемесячной доле спам-звонков, получаемых абонентами МТС, то в общем объеме всех входящих в период январь-май 2023 года она составила 6%. В этот промежуток абонентам МТС ежемесячно пытались дозвониться 34,7 тысяч спамеров. С одного спам-номера осуществлялось в среднем 711 звонков в месяц.

В праздничные дни активность телефонных спамеров по сравнению с буднями снижалась. Например, на майские праздники в этом году абонентам в среднем поступило на 30% меньше нежелательных звонков, чем в рабочие дни, а в период новогодних праздников – в шесть раз меньше.

В январе-мае текущего года 15% от всех поступивших абонентам спам-звонков (18,2 млн входящих) длились от 15 до 30 секунд, 26% от всех поступивших абонентам «мусорных» звонков (32,6 млн вызовов) продолжались свыше 30 секунд .

Дольше всего со спамерами разговаривали по телефону люди старше 50-ти лет (почти 26% от общего числа абонентов), самый низкий показатель по продолжительности разговора — среди молодежи в возрасте до 24 лет (19,4%). Длительные разговоры со спамерами мужчины вели чуть чаще, чем женщины – 24,3% и 23,1% соответственно.