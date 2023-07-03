Машина съехала с дороги и перевернулась Фото: t.me/tim_kubanspas
На Кубани в перевернувшейся легковушке погибла 43-летняя пассажирка. Авария произошла 3 июля на трассе Кореновск - Тимашевск.
Предварительно, водитель Hyundai, двигаясь в сторону Тимашевска, уснул за рулем. В результате иномарка съехала с дороги и перевернулась.
«Прибыв на место ЧС, спасатели деблокировали пострадавшую женщину, пассажирку 1980 года рождения, в карету СМП, где позже она скончалась», – сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.
Водителя доставили в больницу.
«Оба пострадавших были жителями Тамбовской области», – уточнили в Тимашевском АСО.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.