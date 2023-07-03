На Кубани прошло совещание о социально-экономическом развитии региона Фото: пресс-служба администрации края

На Кубани отмечен рост во всех отраслях экономики. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании о социально-экономическом развитии региона.

Так, с начала года ВРП вырос на 103% к прошлогоднему периоду. В отрасли промпроизводства отмечен рост в 111,8%, сельхозпроизводства – 104,5%, строительства – 109%. Курорты Краснодарского края посетили уже свыше шести млн туристов. А инвесторы вложили в регионе на 5,5% больше прошлогодней суммы – 122 млрд рублей.

«Мы использовали продуманную стратегию помощи бизнесу – внедрили целый комплекс мер. Поддерживая предприятия, сохраняем рабочие места, занятость, укрепляем экономику», – отметил глава региона.

Чтобы решить проблему с дефицитом на рынке труда, в крае используют переподготовку кадров.

«Производительность труда повышает одноименный нацпроект. Технологии освоили уже 270 предприятий, увеличив выработку почти на 40%. Суммарный экономический эффект от полученных изменений за три года составил порядка 47,8 млрд рублей», – сказал первый вице-губернатор Игорь Галась.

Вклад в развитие региональной экономики внесли и районы. В 25 муниципалитетах рост базовых отраслей составил 158%. В первую пятерку вошли Кавказский, Красноармейский, Староминский, Новокубанский и Крыловский районы.

В 2023 году на Кубани продолжают реализацию плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Он включает более 60 мероприятий на 4,8 млрд рублей.