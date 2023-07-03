Более 2,5 тысяч человек обратились в краснодарский фонд «Защитники Отечества» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 2,5 тысячи человек обратились в краснодарский фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фонд открыли 1 июня. В течение месяца за помощью обращались участники СВО и их семьи, а также семьи погибших участников спецоперации. Отмечается, что чаще всего специалисты консультировали по юридическим вопросам и помогали в получении статуса ветерана боевых действий. Кроме того, участники спецоперации обращались за медицинской реабилитацией и психологической поддержкой.

«Некоторые вопросы удается решить быстро, буквально за несколько часов, на другие нужно время. Но точно можно сказать - все министерства и ведомства всецело настроены на помощь ветеранам специальной военной операции, их семьям и семьям погибших», – отметил руководитель краевого филиала Александр Старовойтов.

Семьи участников СВО обращались за консультациями по вопросам поступления в вузы, получения путевок в санатории. Всего за месяц медицинскую реабилитацию прошел 31 военнослужащий. Из них семеро находились в Краевом клиническом госпитале ветеранов войн им. В. К. Красовитова.

Напомним, всего в краевом филиале фонда «Защитники Отечества» работает 40 социальных координаторов, прошедших подготовку. Специалисты адресно сопровождают ветеранов СВО и их семьи по всем вопросам.