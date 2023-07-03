В Краснодарском крае работают 37 муниципальных центров управления Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае работает 37 муниципальных центров управления. Об этом сообщили на региональном совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Муниципальные центры управления открывают в крае с 2021 года. Отмечается, что благодаря МЦУ жители оперативно получают ответы на интересующие вопросы.

«Эффективный мониторинг и отработка обратной связи населения в сети Интернет позволили в некоторых муниципалитетах сократить количество обращений до 30%», – отметил на совещании руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко.

В Сочи, например, внедрили систему «Единый контактный центр». Она состоит из платформы «В Сочи». Так, жители и туристы могут сообщить о проблеме на сайте или в мобильном приложении, обозначив ее местоположение на карте. Обращение приходит исполнителю в чат-бот в telegram.

«Это позволяет направлять свой комментарий по обращению без привязки к рабочему месту, тем самым существенно сокращая сроки ответов», – отметил Юрий Шевченко.

Как уточнили на совещании, к концу 2023 года муниципальные центры управления откроют в семи оставшихся районах.