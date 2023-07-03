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НовостиОбщество3 июля 2023 15:25

Школьная сборная из Краснодарского края взяла золото Российской робототехнической олимпиады

Юные робототехники состязались в Челябинске
Евгения ХАЛИКОВА
Победители соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Победители соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Челябинске завершился Национальный этап Российской робототехнической олимпиады. В состязаниях приняли участие более 900 школьников из 42 субъектов страны. Все они ранее победили на региональных отборочных турах. Среди талантливых ребят были и кубанские учащиеся. Сборная края показала отличные результаты.

«В творческой категории WeDo в номинации «Инженерное решение» сочинская команда «Аквамены» в составе Ярослава Полякова и наставника Татьяны Викторовны Хайдаровой заняла первое место. Также в основной категории WeDo в номинации «Дизайн робота» победители – команда «Морские волки» из Сочи: Екатерина Баркалова, Алексей Ершов и наставник Вера Александровна Курина», - рассказал вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Третье место в номинации «Командная работа» заняла команда «Первая лига роботов» из Новороссийска. Артемий Григорьев, Тимофей Пашин и их наставник Борис Викторович Савельев также получили дипломы и призы.