Жители Калининской к 1 сентября получат обновленный парк

Работы в парке начались в 2022 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Калининском районе благоустраивают общественную территорию. Реконструкцию зеленой зоны ведут по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«В парке станицы Калининской уже обновили пешеходные дорожки, подготовили бетонное покрытие под воркаут-площадку, обустроили зону для катания на скейте и велосипедную дорожку, маршрут которой пройдет вдоль зеленой зоны», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Работы в парке, расположенном в центре станицы, начались еще в 2022 году. Здесь высадили деревья и кустарники, установили парковую мебель и уложили тротуарную плитку. Обновленную площадку откроют к 1 сентября 2023 года.