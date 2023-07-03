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НовостиОбщество3 июля 2023 15:51

Жители Калининской к 1 сентября получат обновленный парк

Работы ведут в рамках нацпроекта
Евгения ХАЛИКОВА
Работы в парке начались в 2022 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Работы в парке начались в 2022 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Калининском районе благоустраивают общественную территорию. Реконструкцию зеленой зоны ведут по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«В парке станицы Калининской уже обновили пешеходные дорожки, подготовили бетонное покрытие под воркаут-площадку, обустроили зону для катания на скейте и велосипедную дорожку, маршрут которой пройдет вдоль зеленой зоны», – рассказал замминистра ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Работы в парке, расположенном в центре станицы, начались еще в 2022 году. Здесь высадили деревья и кустарники, установили парковую мебель и уложили тротуарную плитку. Обновленную площадку откроют к 1 сентября 2023 года.