Назвали победителей турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора Кубани

Победители Кубка по уличному баскетболу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стали известны команды-обладательницы Кубка губернатора Кубани по уличному баскетболу. Соревнования среди детских дворовых команд стартовали с началом школьных каникул. Отборочные турниры прошли по всему региону и собрали более 306 тысяч юных спортсменов. В финал пробились 42 команды из 19 городов и районов региона. Почти 170 игроков встретили на арене краснодарского «Баскет-Холла».

«Крупнейший баскетбольный турнир региона стал уже традиционным. Это полезный досуг для детей и подростков, их приобщение к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Такие соревнования важны для популяризации массового баскетбола и выявления талантливых спортсменов», - рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Победителей и призеров определили в трех возрастных группах – младшей, средней и старшей. Среди девушек 2007-2008 г.р. лучшими стали спортсменки из Анапы, Кавказского и Туапсинского районов. В средней категории – команды из Динского и Ейского районов, а также Геленджика. В тройку победителей младшей категории участница из Славянского, Кавказского и Тимашевского районов.

У юношей самой старшей категории лучшими оказались ребята из Кавказского района, а также Краснодара и Геленджика. В возрастной категории 2009-2010 г.р. победили Павловский и Кавказский районы, а также Новороссийск. Среди юношей 2011-2012 г.р. в победителях Темрюкский район, Краснодар и Сочи.