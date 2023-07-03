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НовостиОбщество3 июля 2023 17:02

Умер Константин Горожанин, почетный гражданин Краснодара и ветеран Великой Отечественной войны

Через месяц он должен был отметить 100-летний юбилей
Евгения ХАЛИКОВА
Константин Иванович Горожанин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Константин Иванович Горожанин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Умер ветеран Великой Отечественной войны, Герой Труда Кубани и почетный гражданин Краснодара - Константин Иванович Горожанин. О горестном событии сообщил глава Краснодарского края. По словам Вениамина Кондратьева, Константину Горожанину в августе должно было исполниться 100 лет.

«Его трудовой, жизненный путь и любовь к Родине всегда будут служить примером для всех нас. Светлая и добрая память о Константине Ивановиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и жителей нашего региона», - рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В годы Великой Отечественной войны Константин Горожанин участвовал в обороне Москвы, затем в тылу врага выполнял разведывательно-диверсионные задания. После вернулся на Кубань, где поступил на службу в Управление КГБ по Краснодарскому краю. Более 20 лет руководил краевой ветеранской организацией УФСБ.