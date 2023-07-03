В Апшеронском районе будут развивать туристско-рекреационный кластер

В Апшеронском районе будут развивать рекреационно-туристский кластер. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Перспективы развития туризма в Апшеронском районе обсудили на стратегической сессии. Принятая участниками совещания резолюция предусматривает обустройство туристских маршрутов и создание инфраструктуры.

«Апшеронский район – одна из самых привлекательных для туристов горных территорий нашего региона, потенциал которой пока не до конца раскрыт. В январе 2022 года экспертный совет признал значимость развития юго-восточной части района. Создан туристско-рекреационный кластер», – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Рядом с достопримечательностями района необходимо обустроить парковочные пространства, также нуждается в реконструкции узкоколейка. Строительство комфортной инфраструктуры рядом с рекреационно-туристским кластером будет идти с учетом уникального природного ландшафта Апшеронского района.