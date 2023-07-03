Кущевский район посетит мобильный комплекс «Диспансеризация»

Жители отдаленных поселков могут попасть на прием краевых специалистов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Кущевском районе с 4 по 6 июля будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация». Врачи краевой клинической больницы № 1 проведут прием жителей поселка Первомайском, а также станиц Шкуринской и Кисляковской. Мероприятие проходит в рамках Недели сохранения иммунной системы.

«Мобильный комплекс еженедельно ездит в отдаленные районы края. В нем можно пройти первый этап диспансеризации, направленный на ранее выявление возможных патологий. Во время прошлого выезда – это был Тимашевский район - медики приняли 125 человек», – рассказала главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи краевого министерства здравоохранения Инга Шелестова.

Прием во всех населенных пунктах будет организован на базе участковых больниц. Желающие смогут сдать общий и биохимический анализы крови, пройдут ЭКГ, УЗИ, флюорографию, антропометрию, а также измерят внутриглазное и артериальное давление.

Всего с начала 2023 года врачи мобильного комплекса «Диспансеризация» посетили 19 населенных пунктов, где приняли более 2 тыс. человек.