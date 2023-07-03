На Кубани в массовой аварии с фурами погиб водитель грузового фургона

Фура подмяла грузовой фургон. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Каневском районе на трассе Краснодар - Ейск произошла смертельная авария с участием семи автомобилей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на автодороге было организовано реверсивное движение из-за дорожных работ. В ожидании момента, когда откроется движение по полосе, выстроилась колонна автомобилей.

«По предварительным данным многотоннажный Renault Magnum с прицепом под управлением 53-летнего гражданина Белоруссии не выдержал дистанцию до стоящего впереди грузового фургона Ford Transit и допустил с ним столкновение», - рассказали в ведомстве.

В результате по инерции фургон столкнулся со стоящим впереди грузовым автомобилем Scania, который в свою очередь въехал в тягач MAN, а тот уже столкнулся с машиной дорожников "Чайка сервис", далее пострадали фургон «Газель» и легковушка Lada Priora.

В массовой аварии погиб водитель Ford Transit. Его фургон зажало между двумя многотоннажными фурами. Личность погибшего сейчас устанавливают полицейские. Водителя грузовика Scania доставили в больницу с травмами. Полицейские продолжают работать на месте ДТП.