Митрополит Григорий возглавил Литургию в Свято-Андреевском соборе города Геленджика

Митрополит Григорий возглавил Литургию. Фото: Пресс-служба Новороссийской епархии

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност совершили Божественную литургию в Свято-Андреевском кафедральном соборе Геленджика. После проповеди митрополит обратился к собравшимся с пастырским словом. Он подчеркнул важность веры в Бога в жизни каждого человека.

«Наша православная вера не должна быть только знаниями о Боге – она должна быть основой нашей жизни. И жизнь по вере начинается со смирения. Будем просить нашего Господа, чтобы Он сказал только слово, и мы исцелились – исцелились от своих болезней и недугов, прежде всего духовных», - произнес в своей проповеди митрополит Григорий.

В 2023 году исполняется 10 лет со дня учреждения Кубанской митрополии. Сейчас она объединяет шесть епархий, которые активно развиваются. В районах Кубани строятся храмы, в которых всегда много прихожан.

После Литургии на территории храмового комплекса прошел педагогический семинар с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория и епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста, на котором учителя-победители конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры» представили проект «Поезд творческих идей-2023».