Митрополит Григорий принял участие в просветительском проекте «Поезд творческих идей» в Геленджике

Первый семинар прошел в Геленджике. Фото: Пресс-служба Новороссийской епархии

В Геленджике прошла презентация просветительского проекта «Поезд творческих идей - 2023». Это курс семинаров, которые запланированы в трех городах Кубани. Первый прошел в Геленджике, затем 3 июля его ждут в Славянске-на-Кубани, и заключительный семинар состоится 6 июля в Краснодаре. Проект появился благодаря соавторству отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. В нем задействованы лучшие учителя Кубани — победители и призеры конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры».

«От педагога зависит очень многое – зависит будущее нашего Отечества. На учителях Основ православной культуры лежит особая ответственность. Важно давать детям не только знания, но и воспитание, формировать их внутренний духовный мир, приобщать к традициям и православной вере наших предков. Ведь православие – это основа всей русской культуры и твердый нравственный стержень общества», - подчеркнул митрополит Григорий, принявший участие в первом семинаре просветительского проекта.

Цель «Поезда» — оказание методической, информационной, содержательной и духовной помощи заместителям директоров по воспитательной работе, классным руководителям, учителям основ православной культуры, студентам педагогических вузов. Основная идея его разработчиков - воспитание у школьников любви к Родине, укреплению духовных ценностей.