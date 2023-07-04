Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 июля 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 4 июля не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 4 июля света не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Демократическая, Энгельса, Кирова, Мира и переулке Демократический, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также возможны отключения на улицах Высокогорная, Армянская, Краснодонская, Семашко, Джапаридзе, 93 Московская 5, Воровского 60, Пластунская, Армянская, Краснодонская, Спортивная, Ушакова и Нахимова.

В зону ограничения благ цивилизации из-за планово-предупредительного ремонта попадут и объекты, расположенные в переулках Аэровокзальный, Донской, Армянский, Комбинатовский, Юртовский, Армянский, Комбинатовский и Корабельный.