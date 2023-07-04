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НовостиОбщество4 июля 2023 4:45

Сочи возглавил рейтинг края по содействию развития конкуренции

При оценке работы городов учитывался положительный эффект от реализации комплекса мероприятий
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рейтинг был сформирован по показателям 2022 года.

Рейтинг был сформирован по показателям 2022 года.

Министерство экономики Краснодарского края опубликовалао рейтинг городов региона по содействию развития конкуренции. Сочи занял первое место в списке. Рейтинг был сформирован по показателям 2022 года.

«Активное содействие конкуренции указом Президента РФ – приоритетное направление деятельности всех уровней власти в России. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского стандарты ее развития внедряются во все отрасли», - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», специалисты оценивали положительный эффект от реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции в субъектах РФ.