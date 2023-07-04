Что произошло в ночь на 4 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 4 июля на Кубани
На Кубани аферистки получили более 750 тысяч рублей выплат на несуществующего ребенка. Лжемаме и ее сообщнице пришлось ответить перед судом за махинации.
В Краснодаре 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского и угрожала обрезом врачу скорой помощи.
Экс-тренер ФК «Краснодар» Олег Фоменко заявил, что ни разу не выиграл спор у Сергея Галицкого.
Молодого полицейского при задержании ранил из ружья пьяный 35-летний мужчина.
Гигантская луна опустилась на юг России.
Воздух раскалится до 40 градусов к середине недели в Краснодарском крае.