Что произошло в ночь на 4 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 4 июля на Кубани

На Кубани аферистки получили более 750 тысяч рублей выплат на несуществующего ребенка. Лжемаме и ее сообщнице пришлось ответить перед судом за махинации.

В Краснодаре 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского и угрожала обрезом врачу скорой помощи.

Экс-тренер ФК «Краснодар» Олег Фоменко заявил, что ни разу не выиграл спор у Сергея Галицкого.

Молодого полицейского при задержании ранил из ружья пьяный 35-летний мужчина.

Гигантская луна опустилась на юг России.

Воздух раскалится до 40 градусов к середине недели в Краснодарском крае.