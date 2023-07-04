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НовостиОбщество4 июля 2023 5:06

Что произошло в ночь на 4 июля в Краснодарском крае

Последние новости на утро 4 июля на Кубани
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Подборка новостей на утро 4 июля на Кубани

Подборка новостей на утро 4 июля на Кубани

На Кубани аферистки получили более 750 тысяч рублей выплат на несуществующего ребенка. Лжемаме и ее сообщнице пришлось ответить перед судом за махинации.

В Краснодаре 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского и угрожала обрезом врачу скорой помощи.

Экс-тренер ФК «Краснодар» Олег Фоменко заявил, что ни разу не выиграл спор у Сергея Галицкого.

Молодого полицейского при задержании ранил из ружья пьяный 35-летний мужчина.

Гигантская луна опустилась на юг России.

Воздух раскалится до 40 градусов к середине недели в Краснодарском крае.