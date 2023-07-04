В Краснодарском крае 4 июля воздух прогреется до +36 градусов

Из-за сильной жары в Краснодарском крае объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае 4 июля наступит настоящая жара. Это связано с антициклоном. В регионе обещают малооблачность, порывы ветры до 12 метров в секунду и отсутсвие осадков.

«Температура воздуха ночью 16…21 градусов, на Азовском побережье +18…23, местами в предгорных районах +11…16, днем +31…36; в горах ночью +10…15, днем +23…28», - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Самое пекло обещают на Черноморском побережье и в горах. 4 июля на курортах воздух прогреется до +34 градусов. Из-за сильной жары в Краснодарском крае объявлен четвертый уровень пожарной опасности.