Многокилометровая пробка растянулась перед Крымским мостом Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Прокуратура Кубани организовала проверку из-за пробки перед Крымским мостом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

На место ранее выезжал первый зампрокурора региона Павел Гвоздев. Во время выезда определены причины и условия дорожного затора на пункте досмотра перед въездом на мост.

«Дана оценка достаточности принятых уполномоченными органами и организациями мер к соблюдению прав граждан на пути следования в Республику Крым. Павлом Гвоздевым даны указания об осуществлении неотложных мероприятий по увеличению пропускной способности гражданского автотранспорта», – уточнили в пресс-службе прокуратуры края.

Так, на месте пробки организовали пункты раздачи воды, установили дополнительные биотуалеты через каждые 350 м. Кроме того, перед въездом на мост дежурят бригады скорой.

Тем временем прокуратура проверяет факты нарушений законодательства при обеспечении безопасности и охраны проезда через Керченский пролив.

«Фактическое устранение нарушений федерального законодательства взято на контроль», – добавили в пресс-службе надзорного органа.