В Краснодаре за полгода оштрафовали 50 тысяч водителей за неоплату парковки

В Краснодаре насчитывается 239 муниципальных парковок Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре за полгода оштрафовали 50 тысяч водителей за неоплату муниципальной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего владельцы авто не заплатили 147 млн рублей.

Тем временем водители оплатили штрафы более чем на 175 млн рублей с учетом прошлогодних задолженностей.

«Средства направят в дорожный фонд, чтобы выполнить ямочный и гравийный ремонт, замену дорожных знаков», – сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Всего в краевом центре насчитывается 239 муниципальных парковок на девять тысяч мест. Нарушения на стоянках фиксируют с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре увеличили список тех, кто может пользоваться городскими стоянками и не платить за это.