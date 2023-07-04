Мэр Сочи рассказал о поддержке местных производителей

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял участие в стратегической сессии партийного проекта «Единой России»

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял участие в стратегической сессии партийного проекта «Единой России» «Выбирай свое». Его цель – поддерживать отечественных предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению.

"Совместно с депутатом Государственный Думы РФ Сергеем Ивановичем Морозовым и председателем Городского Собрания Сочи Виктором Петровичем Филоновым подробно обсудили деятельность в Сочи. Мы одна из пилотных площадок по стимулированию и развитию собственных производств", - рассказал Алексей Копайгородский.

На курорте действует флагманский проект «Выбирай сочинское», он направлен на создание максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и самозанятости. Разработаны меры поддержки и единый бренд, под которым объединят средние и малые субъекты, а также все системообразующие предприятия курорта, обеспечивающие высококачественными товарами и услугами собственное население и соседние регионы: хлебокомбинат, мясокомбинат, аэропорт в их числе.

"Уверен, принимая правильные решения, поддерживающие экономику, опыт Сочи может получить широкое распространение и в других регионах нашей страны", - заключил Алексей Копайгородский.