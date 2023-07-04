Обвиняемый во всем признался Фото: кадр из видео

В Новороссийске 17-летнего парня осудят за экстремизм. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 17-летний житель Хакасии в феврале 2022 года заинтересовался и начал изучать информацию о нацистской идеологии. С мая по сентябрь 2022 года парень вместе с матерью временно проживал в Краснодарском крае.

«Находясь в Новороссийске, он решил создать организованную группу лиц, объединившихся на почве единой идеологии для осуществления экстремисткой деятельности и совершения преступлений», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Обвиняемый создал группу в одном из мессенджеров и добавил в нее не менее пяти новороссийцев. Он объяснил участникам цели сообщества и начал размещать тематическую литературу и информацию. Речь в том числе шла о подготовке нападений на представителей разных национальностей и проведении акций в отношении власти.

Организатора сообщества задержали в январе 2023 года.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется краевым управлением ФСБ России. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Обвиняемого на время расследования заключили под стражу, где он пробудет до суда. В настоящее время материалы уголовного дела передали для рассмотрения.