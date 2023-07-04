В настоящее время лифт работает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура проверяет информацию о падении лифта в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Все произошло в многоэтажке по улице Ахеджака. По словам жильцов в сосцестях, кабина рухнула в доме №12, корп. 1.

«В настоящее время предварительно установлено, что остановка лифта произошла в результате перегруза строительными материалами, лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В настоящее время лифт обследовали и запустили. Тем временем прокуратура продолжает проверку происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим некорректной работе лифта, а также полноте принимаемых мер ООО «УК ЖК «Красная площадь» в целях обеспечения безопасности», – добавили в ведомстве.