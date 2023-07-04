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НовостиОбщество4 июля 2023 8:01

На Кубани полицейские помогли водителю с инсультом

Мужчина находится в больнице
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине стало плохо за рулем

Мужчине стало плохо за рулем

На Кубани полицейские помогли водителю с инсультом. Мужчину вовремя госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на автодороге «Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская» в Каневском районе. К полицейским обратился проезжавший мимо водитель. Он рассказал, что на обочине около припаркованного авто лежит мужчина.

«Инспекторы отдельного взвода ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Андрей Лобанов и младший лейтенант полиции Евгений Ананенко оказали доврачебную помощь пострадавшему, у которого наблюдались признаки инсульта. Затем полицейские передали мужчину прибывшим медработникам», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Как выяснилось, 55-летний житель Батайска ехал вместе с женой в Крым. Но в пути ему стало плохо. Тогда водитель припарковал машину, вышел на улицу, где потерял сознание и упал.

Сейчас мужчина находится на лечении в больнице.