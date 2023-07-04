Более 20 волонтеров Темрюкского района помогают водителям в пробке перед Крымским мостом

Добровольцы трудятся на семи пунктах раздачи питьевой воды.

На Крымском мосту пробка не заканчивается с 1 июля. Сейчас ее протяженность составляет 8 километров. Более 20 волонтеров Темрюкского района помогают водителям.

«Добровольцы трудятся на семи пунктах раздачи питьевой воды. Мы понимаем, как сейчас тяжело людям, направляющимся в республику Крым. Температура воздуха составляет более 30 градусов, поэтому стараемся обеспечить автомобилистов водой», - сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Кроме этого, перед мостом установили 28 биотуалетов. Также здесь круглосуточно дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в пробке на утро стоит более 1500 личных авто. Туристические автобусы в сопровождении сотрудников ГИБДД пропускают по второй полосе.