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НовостиОбщество4 июля 2023 8:04

Более 20 волонтеров Темрюкского района помогают водителям в пробке перед Крымским мостом

Организовано дежурство бригады СМП
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Добровольцы трудятся на семи пунктах раздачи питьевой воды.

Добровольцы трудятся на семи пунктах раздачи питьевой воды.

На Крымском мосту пробка не заканчивается с 1 июля. Сейчас ее протяженность составляет 8 километров. Более 20 волонтеров Темрюкского района помогают водителям.

«Добровольцы трудятся на семи пунктах раздачи питьевой воды. Мы понимаем, как сейчас тяжело людям, направляющимся в республику Крым. Температура воздуха составляет более 30 градусов, поэтому стараемся обеспечить автомобилистов водой», - сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Кроме этого, перед мостом установили 28 биотуалетов. Также здесь круглосуточно дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в пробке на утро стоит более 1500 личных авто. Туристические автобусы в сопровождении сотрудников ГИБДД пропускают по второй полосе.