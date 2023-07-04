На Кубани за неделю COVID-19 заболели 82 человека, в том числе 10 детей

С выздоровлением выписаны 83 пациента Фото из архива КП

На Кубани за неделю выявили 82 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре с 26 июня по 2 июля получено более 23 положительных результатов, в Мостовском районе – 10, в Сочи – восемь, в Армавире, Горячем Ключе, Новороссийске – по пять. В Славянском и Усть-Лабинском районах прибавилось по четверо пациентов, в Северском – трое, в Белореченском, Ейском, Красноармейском, Лабинском районах – по двое.

По одному новому случая зарегистрировано в Абинском, Брюховецком, Динском, Крымском, Курганинском, Темрюкском и Тихорецком районах.

За неделю в крае с выздоровлением выписаны 83 пациента.