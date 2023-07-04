Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Тихорецке осудили преступную группу за хищение 50 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Приговор выслушали пятеро обвиняемых.

Так, в ноябре 2019 года подсудимые сделали незаконную врезку в магистральном нефтепроводе «Тихорецк-Новороссийск 1», который принадлежал «Черномортранснефть». Они приварили кран к проходящей под землей трубе и сливали нефтепродукты

«Таким образом было слито и похищено более 50 тонн нефтепродуктов на сумму около 2 миллионов рублей. 26,5 тонн на общую сумму более 900 000 рублей подсудимые реализовали, остальная часть топлива была обнаружена, изъята и возвращена», – сообщили и в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Преступление выявили сотрудники краевого УФСБ. Уточняется, что в суде участники преступной группы вину не признали, но она была доказана

В результате всем пятерым назначили лишение свободы сроком от 5,5 лет до 9,6 лет в зависимости от роли и степени участия в преступление. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов.

«Двоим из них в качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в доход государства в размере 500 000 рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил», – добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.