Кубанские спортсмены завоевали награды на чемпионате России по гребле Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали 27 наград на чемпионате России по гребле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходили в Москве. На чемпионате выступили более 300 гребцов из 30 регионов страны, в том числе 20 человек из Краснодарского края.

Спортсмены боролись за награды на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночных, двухместных и четырехместных экипажах. По итогам соревнований кубанские гребцы завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

«Поздравляю гребцов с хорошим результатом. Ежегодно наши спортсмены завоевывают сотни медалей в этом виде спорта. Греблей на байдарках и каноэ в нашем регионе занимаются свыше 1,5 тысяч человек, в том числе более тысячи спортсменов под руководством 48 тренеров на базе 8 спортивных отделений», – отметил вице-губернатор Александр Власов.

Отмечается, что победители и призеры чемпионата войдут в национальную сборную для участия в «Кубке Доброй Воли». Международные соревнования пройдут в Москве с 29 августа по 2 сентября.