На трассе Джубга-Сочи погиб 49-летний водитель фуры, сорвавшись в обрыв

Движение осуществляется в штатном режиме.

На ФАД А-147 «Джубга - Сочи до границы с р. Абхазия» произошла жуткая авария. 49-летний водитель фуры «Ивеко» не справился с управлением на крутом повороте налево. Транспорт улетел в обрыв. Это произошло 4 июля околёсицу 07:00 часов на участке дороги 127 км + 350 м.

"В результате ДТП водитель 1974 года рождения скончался на месте. По предварительным данным, на затяжном повороте у фуры «Ивеко» взорвалось колесо", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Мужчина перевозил газовые баллоны. В результате ДТП они разгерметизировались. Место оцепили. Специальные службы проводят необходимые мероприятия по недопущению взрыва баллонов и устранения последствий аварии.

Движение осуществляется в штатном режиме.