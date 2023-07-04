На реализацию нацпроектов в крае за полгода выделили свыше 69 млрд рублей

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку, на которой были проанализированы промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда».

На совещании была озвучена информация департамента организации проектной деятельности и регионального министерства экономики. По состоянию на июнь общая сумма финансирования на реализацию нацпроектов в крае в 2023 году превысила 69 млрд рублей. Кассовое исполнение по состоянию на обозначенную дату составило порядка 29% от плановых назначений, что больше уровня прошлого года. Наибольшее кассовое освоение показали такие национальные проекты, как «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство» и «Демография».

Для комфортных и благоприятных условий ведения бизнеса в крае создана правовая основа. На Кубани действует более 120 таких мер. Предпринятые шаги позволили краю занять третье место по направлению «Институты для бизнеса», которое входит в состав национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

Принимая во внимание озвученную информацию, председатель ЗСК подчеркнул, что достигнутые результаты не должны повлечь снижение темпов и эффективности работы.

«Департамент организации проектной деятельности – своего рода триггер для деятельности органов исполнительной власти. В рамках парламентского контроля реализует свои полномочия Законодательное Собрание. И сегодня мы видим итоги этой совместной работы, которые, безусловно, впечатляют. Но эти параметры не могут успокаивать. Те задачи, которые ставит Президент России, должны способствовать поднятию страны на совершенно новый уровень», - акцентировал Юрий Бурлачко.

За 5 лет с 2019 года участниками нацпроекта стали 270 кубанских предприятий. Экономический эффект от реализации проекта в регионе за 2019-2023 годы составил более 47 млрд рублей.

Подводя итог обсуждения, председатель ЗСК подчеркнул, что поставленные задачи и далее будут реализовываться депутатским корпусом в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти региона.