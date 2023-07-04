Новую артезианскую скважину пробурят в станице Старокорсунской Краснодара Фото: krd.ru

Новую артезианскую скважину пробурят в станице Старокорсунской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Средства на работы выделили деньги из местного бюджета. Глубина новой скважины составит 270 метров. Отмечается, что это обеспечит жителей дополнительным объемом воды и повысит надежность поставки. Работы завершат к концу года.

«Для снабжения станицы водой используют артезианские скважины. Первые пробурили в начале 70-х годов прошлого века, постепенно открывали еще. Но уже сейчас стоит острая необходимость в новых источниках», – отметил во время рабочего объезда мэр Евгений Наумов.

Новая скважина позволит увеличить мощность подачи воды на 600 кубометров в сутки.

«Проектирование скважины еще продолжается. В ближайшее время планируем приступить к работам», – сказал замглавы города Максим Онищенко.

В последний раз скважину в станице Старокорсунской бурили в 2015 году.