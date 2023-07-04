Банк РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов с господдержкой по ставке 3%

Фото: банк РНКБ

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предлагает образовательные кредиты с государственной поддержкой по льготной ставке 3%. С его помощью каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит предоставляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.

Ставка в 3% годовых субсидируется государством, при этом погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев после него. На протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.

Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Для оформления такого кредита понадобится только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заёмщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей). При этом справка о доходах не требуется.

Сумма кредита может составлять от 10 000 до 5 000 000 рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учёбы (один семестр, год или всё обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).

- Благодаря поддержке государства жители нашей страны смогут получить образование своей мечты на максимально комфортных условиях, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Заявку на получение образовательного кредита можно подать в любом офисе банка.

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6000 потребительских кредитов ежемесячно.

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