На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Уборочная кампания стартовала во всех районах Кубани три недели назад. За этот период аграрии уже убрали почти 250 тысяч гектаров полей.

«Благодарен каждому, кто сегодня трудится в полях — комбайнерам, водителям, механизаторам. Уверен, вы приложите все силы, чтобы качественно и в срок собрать выращенный урожай», – отметил глава региона.