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НовостиОбщество4 июля 2023 10:18

На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании

Аграрии убрали около 250 тысяч га полей
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани собрали 1,5 млн тонн зерна в начале уборочной кампании. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Уборочная кампания стартовала во всех районах Кубани три недели назад. За этот период аграрии уже убрали почти 250 тысяч гектаров полей.

«Благодарен каждому, кто сегодня трудится в полях — комбайнерам, водителям, механизаторам. Уверен, вы приложите все силы, чтобы качественно и в срок собрать выращенный урожай», – отметил глава региона.