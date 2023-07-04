На Кубани самозанятые смогут зарегистрировать товарный знак Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани самозанятые смогут зарегистрировать товарный знак. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Регистрация, в частности, позволит предпринимателям защищать свои права, расширять бизнес, повышать узнаваемость бренда, защищать от плагиата и решать правовые проблемы, которые связаны с использованием торгового знака.

Самозанятых консультируют по вопросам регистрации специалисты центра «Мой бизнес». Предпринимателям помогают в подготовке и подаче заявки в Роспатент. В центре поддержки предпринимательства консультируют по правовым, бухгалтерским и юридическим вопросам.

«Предприниматели имеют возможность бесплатно получить помощь по созданию собственного фирменного стиля, разработке сайта, проведению маркетингового исследования, реализации продукции на маркетплейсах», – отметила исполнительный директор Фонда развития бизнеса края Елена Пистунова.

В настоящее время Кубань занимает четвертое место в стране и первое в ЮФО по количеству самозанятых. Всего в крае насчитывается более 370 тысяч человек. С января 2021 года физические лица, применяющие специальный налоговый режим, приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства. Они могут претендовать на меры господдержки МСП.