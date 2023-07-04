Умерла Лидия Корпусова, ветеран Великой Отечественной войны из Краснодара

Лидия Корпусова Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре умерла ветеран Великой Отечественной войны Лидия Корпусова. Ее не стало на 101 году жизни.

Лидия Климентьевна оказалась на фронте, будучи студенткой мединститута. Ее распределили на 2-й Белорусский фронт в составе 160-й Брестской Краснознаменной дивизии. Лидия Корпусова участвовала в освобождении городов Европы, а победу в войне встретила в Германии.

Ветерану Великой Отечественной войны присвоили звание капитана медслужбы, была награждена орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

«Великий человек! В свои 100 лет она была энергичной, с радостью делилась воспоминаниями. Успел с ней познакомиться. Ее оптимизму можно было позавидовать. И на фронте, и в мирное время Лидия Климентьевна помогала людям, будучи медиком. От имени краснодарцев выражаю родственникам глубочайшие соболезнования», – написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Лидия Климентьевна отпраздновала вековой юбилей в мае 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что умер Константин Горожанин, почетный гражданин Краснодара и ветеран Великой Отечественной войны. Через месяц он должен был отметить 100-летний юбилей.