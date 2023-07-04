В Новороссийске пьяный мужчина устроил скандал в храме при крещении ребенка

Мужчину задержали и передали полиции Фото из архива КП

В Новороссийске пьяный мужчина устроил скандал в храме. Местный житель вел себя неадекватно во время крещения ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло в храме на набережной Адмирала Серебрякова. 38-летний нетрезвый мужчина ругался, размахивал руками и мешал проводить крещение. Тогда на место вызвали оперативные службы.

«Сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.