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НовостиОбщество4 июля 2023 11:41

В Новороссийске пьяный мужчина устроил скандал в храме при крещении ребенка

Местного жителя передали полиции
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину задержали и передали полиции Фото из архива КП

Мужчину задержали и передали полиции Фото из архива КП

В Новороссийске пьяный мужчина устроил скандал в храме. Местный житель вел себя неадекватно во время крещения ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Все произошло в храме на набережной Адмирала Серебрякова. 38-летний нетрезвый мужчина ругался, размахивал руками и мешал проводить крещение. Тогда на место вызвали оперативные службы.

«Сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.