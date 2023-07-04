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НовостиОбщество4 июля 2023 11:50

Скейт-парк откроют на набережной реки Мацеста в Сочи осенью

Для любителей скейта и самоката это станет альтернативным местом активного отдыха в городе
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи проконтролировал начало благоустройства новой спортивной территории

Мэр Сочи проконтролировал начало благоустройства новой спортивной территории

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проконтролировал начало благоустройства новой спортивной территории набережной реки Мацеста, которое завершат в Год архитектуры. Уже осенью здесь появится скейт-парк площадью 800 квадратных метров для спортсменов разных уровней подготовки. Обустроят и парковку с остановочным пунктом еще на тысячу квадратных метров.

Для любителей скейта и самоката это станет альтернативным местом активного отдыха в городе. Тем более, что на Мацесте вырос и живет чемпион России по скейтбордингу Семен Кутузов, который, уверен, будет вдохновлять юных сочинцев на тренировки.

"Обсудили с горожанами плюсы удаленности новой площадки от жилых домов и основного прогулочного променада вдоль реки – это позволит горожанам комфортно и спокойно проводить часы отдыха", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Скейт-площадка с оборудованной территорией вокруг будет готова к первому сентября. В этом году для молодежи реализуют 80 проектов благоустройства территорий для игр и занятий спортом в шаговой доступности.