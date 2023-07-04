Скейт-парк откроют на набережной реки Мацеста в Сочи осенью

Мэр Сочи проконтролировал начало благоустройства новой спортивной территории

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проконтролировал начало благоустройства новой спортивной территории набережной реки Мацеста, которое завершат в Год архитектуры. Уже осенью здесь появится скейт-парк площадью 800 квадратных метров для спортсменов разных уровней подготовки. Обустроят и парковку с остановочным пунктом еще на тысячу квадратных метров.

Для любителей скейта и самоката это станет альтернативным местом активного отдыха в городе. Тем более, что на Мацесте вырос и живет чемпион России по скейтбордингу Семен Кутузов, который, уверен, будет вдохновлять юных сочинцев на тренировки.

"Обсудили с горожанами плюсы удаленности новой площадки от жилых домов и основного прогулочного променада вдоль реки – это позволит горожанам комфортно и спокойно проводить часы отдыха", - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Скейт-площадка с оборудованной территорией вокруг будет готова к первому сентября. В этом году для молодежи реализуют 80 проектов благоустройства территорий для игр и занятий спортом в шаговой доступности.